Big5’in 2. sezon adaylarından Ece Nur Bağış, azmi ve yeteneğiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. “Azmim ve başarımla grupta olacağım” sözleriyle dikkatleri çeken genç yarışmacı, bu sezonun yükselen yıldızlarından biri olmaya aday oluyor.

TV dünyasında yeteneklerini keşfe çıkan Big5, ikinci sezon hazırlıklarına bütün hızıyla devam ederken, dikkat çeken adaylardan biri de Ece Nur Bağış oldu. Henüz 19 yaşında olan genç yetenek, güçlü duruşu ve iddialı çıkışıyla daha şimdiden izleyicilerin ve yapım ekibinin radarına girmeyi başardı.

Bağış, müzik ve sahne sanatlarına olan ilgisini çok küçük yaşlarda keşfetti. Eğitim hayatıyla birlikte sürdürdüğü sanat yolculuğunda pek çok amatör projede yer aldı.

Big5 sahnesine adım atmaya hazırlanan Ece Nur, yarışmaya sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda yüksek motivasyonuyla geliyor. “Azmim ve başarımla grupta olacağım” sözleriyle kararlılığını vurgulayan genç aday, bu sözleriyle hem jüriye hem de rakiplerine güçlü bir mesaj veriyor.