Çiftçilerle birlikte hasat yapan Milletvekili Süleyman Şahan, Tüm çiftçilerin emeklerini, alın terini yerinde görmek, incelemek için sezon sonuna kadar sahalarda olmaya devam edeceğiz dedi.

Bu yıl ki hasatın çiftçilere bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Şahan, "Hükümetimizin aldığı tedbirlerle bu durumu vatandaşlarımıza hissettirmeden çözmüştük. 2021'de ülkemizde toplamda 16,7 milyon ton buğday üretimi söz konusuydu. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, çiftçimize yönelik 'Ekilmedik tarla kalmasın' talimatıyla çiftçilerimiz ve köylülerimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ekilebilir alanların tamamına yakınına buğday ekmişti. Geçtiğimiz yıl da bu farkı hep birlikte gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme projeleriyle buğday rekoltesi, geçen sene ülke genelinde 19,8 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Tüm çiftçilerin emeklerini, alın terini yerinde görmek, incelemek için sezon sonuna kadar sahalarda olmaya devam edeceğiz. Her Şey Yozgat için” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir