Biçer mesajında, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Biçer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşla ilk temas noktası, millet iradesinin en sade şekilde temsil edildiği makamdır. Mahalle ve köylerimizin her türlü ihtiyacının tespiti ve çözümü noktasında önemli bir görev üstlenmektedirler. Vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışının en güçlü temsilcileridir.”

Biçer, muhtarların fedakâr ve özverili bir şekilde görev yaptıklarına dikkat çekerek, “Milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş muhtarlarımıza ise Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.