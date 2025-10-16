Şırnak'ın Silopi ilçesinde bıçaklı saldırının ardından yaralanan hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde Irak uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile M.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinden sonra M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.