Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ekinci, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden gence başsağlığı diledi.

Başkan Ekinci yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir yanım beş yıldır her platformda polis sayısının artırılmasını söyledin sen elinden geleni yaptın derken diğer yanım kendimi suçlu görüyor. Sahip çıkamadık gençlerimize çocuklarımıza dinletemedik. Polis sayısı az dediğimizde 5 polisle idare ederim diyen il müdürleri gördük. Polis sayısı az dediğimizde sosyal medya paylaşımımızı kaldırmamızı talep eden valiler gördük. Polis sayısı az dediğimizde aslında yeteri kadar var biliyorum diyen içişleri bakanları gördük.

Daha sesimizi nereye duyurabilirdik. İşini layıkıyla yapan yeteri kadar polis lazım bu memlekete bir kez daha söylüyorum. Bu paylaşımımdan da rahatsız olacaklar. Doğruyu konuştuğumuz için, memleketi sevdiğimiz için, çalıştığımız için rahatsız olacaklar. Bütün bunlar benim vebalimi hafifletiyor mu iç sesim hayır diyor. Ama bu konuyla ilgili şimdiye kadar yapmadıklarımı yapmam gerektiğini de söylüyor. Bu şehrin başkanı olarak gerekeni yapmak üzere en kısa zamanda gerekli bütün adımları atacağımı bilin isterim. Bu şehrin sokaklarında artık iş başa düşüyor. Seni uğurladık evlat hakkını bize helal et ama başka gençleri bu şekilde uğurlamayacağız.”