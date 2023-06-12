Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçak bileyleme ustalarının bayram mesaisi başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile bıçaklarına bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından bıçak bileyleme ustaları yoğunluğa start verdi.

Bıçak bileyleme ustalarından Yozgat Bıçakçısı Abdullah Nurdoğdu, siparişleri yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyerek bıçak bileyleme konusunda vatandaşı bilgilendirdi.

“SON GÜNE BIRAKMAYIN”

Bıçak ustası Nurdoğdu, vatandaşlara kurban bıçağı bileyleme ve alma işlemlerini son günlere bırakılmamasını tavsiye ederek, “Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban bıçağı satışları ve bileylemelerde talep arttı. Bizim insanlardan talebimiz, genelde son günlere bırakılıyor ve aşırı yoğunluk oluyor. Aşırı yoğunluk son bir hafta kala başlıyor ama biz vatandaşlara erken gelmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BIÇAKLARINIZ EMİN ELLERDE OLSUN”

Bıçakların seyyar satıcılardan bileylenmemesi gerektiğini söyleyen Nurdoğdu, “Bu sene bıçak bileyleme 15 lira. Seyyar bıçak bileylemeyi önermiyorum. Seyyar bıçak bileyleme işleme yapan kişiler, bıçakları sağlıklı bileyleyemiyor. Vatandaşların bıçaklarını, gerçek ustasına götürmelerini istiyoruz. Bıçakların daha keskin olmasını istiyorlarsa tavsiyemi mutlaka dikkate alsınlar” ifadelerini kullandı.

KASAP BIÇAĞINI ÖNERDİ

Kurban bıçağı alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Nurdoğdu, “Kurban bıçaklarında kasap dediğimiz seriyi tavsiye ediyoruz. Kasap serisi bıçakları normal mutfak bıçaklarına göre biraz daha sert olduğu için kurbanda yüzerken, keserken, parçalardanken sert olduğu için sıkıntı oluşturmaz. Çin malı çelikler hem kendilerini yorar hem de zarar verir. Önemli olan bir diğer konu da ya masat iyi olacak ya da bıçağın iyi bilenmesi lazım” dedi. Alpaslan Demir