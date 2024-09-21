Olay, gece saatlerinde Alaylar İki Mahallesi 152308 Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmayan ve duymayan S.S., kız kardeşi ve yeğeni ile evde oturdukları sırada eline geçirdiği bıçak ile bir anda kendisini karnından bıçakladı. S.S.’yi o halde gören kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.S. karnındaki bıçakla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.