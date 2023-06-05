Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında SORGED gönüllüleri vatandaşlara günün önemi hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, bez çanta kullanmalarını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bez çanta dağıtımı yaptık. İklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmaktan başka çaremiz yok, gezegenimiz tehdit altında. Doğa korumayla ilgili çalışmalar yürütmeye ve bu konuda aktif katılımla hareket geçmeye ve herkesi çevreyi korumaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir