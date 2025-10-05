Beypazarı Maden Suyu’nun ikinci kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, 1961 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kurucusu babası Cemil Ercan’dan devraldığı markayı dünya çapında bir başarıya taşıyan Ercan, bugün 27 ülkeye ihracat yapan Beypazarı Maden Suyu’nun liderliğini yürütüyor. TED Ankara Koleji mezunu olan Ercan, makine mühendisliği eğitimi aldı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Türk içecek sektörünün önde gelen isimlerinden Niyazi Ercan, Beypazarı Maden Suyu’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve markanın ikinci kuşak temsilcisidir. 1961 senesinde Ankara’da doğan Ercan, Beypazarı Maden Suyu’nun kurucusu Cemil Ercan’ın oğludur. Aslen Gaziantep kökenli olan aile, 1950’li yıllarda Ankara’ya yerleşmiş ve Türkiye’nin ilk maden suyu üreticilerinden biri olarak sektöre öncülük etmiştir.

TED Ankara Koleji’nden mezun olan Niyazi Ercan, üniversite eğitimini makine mühendisliği alanında tamamladı. Henüz genç yaşlarda iş dünyasına adım atan Ercan, babası Cemil Ercan’ın 1957 yılında kurduğu Beypazarı Maden Suyu işletmesini devralarak markayı hem üretim kapasitesi hem de ihracat ağı bakımından önemli ölçüde büyüttü.

Kuruluşunda saatte yalnızca 6 bin şişe üretim kapasitesine sahip olan Beypazarı Maden Suyu, bugün 60 bin metrekare kapalı alana sahip modern tesislerinde saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine ulaşmıştır. Niyazi Ercan liderliğinde marka, KKTC, Kuveyt, Katar, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 27 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Ercan’ın vizyonu, sadece ticari büyüme değil; aynı zamanda markanın Türk malı kimliğini koruyarak, “Türk insanının yaşadığı her ülkeye Beypazarı maden suyunu ulaştırmak” olmuştur. Bu yaklaşım, Beypazarı Maden Suyu’nu hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan bir Türk markası haline getirmiştir.

Kaliteye verdiği önemle markasını ulusal ve uluslararası pek çok ödülle buluşturan Niyazi Ercan, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir. Eğitime büyük önem veren Ercan, anne ve babasının ismini taşıyan okul ve yurt binaları yaptırarak topluma katkı sağlamıştır. Ayrıca, markanın adını aldığı Beypazarı ilçesinin tanıtımına yaptığı desteklerle bölgenin kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.