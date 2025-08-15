Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili aramalar hız kazandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor.

İnan Güney Kimdir?

Sivaslı olan İnan Güney, 1977 yılında Örnektepe'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalıştı.

İnan Güney’in Siyasi Kariyeri

Siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapan İnan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilmiştir.

İnan Güney Evli mi?

İnan Güney evli ve üç kız çocuğu babasıdır.