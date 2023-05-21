Beyin sağlığını yükseltmek isteyen insanlar için en iyi yiyeceklerin listesinin göreceli olduğundan bahseden Şahin, bununla beraber birçok saygın sağlık kuruluşu, bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak, bunama riskini azaltmak ve hafızayı geliştirmek için belirli yiyecek türlerini önerdiğini belirtti.

Önerilen yiyecek türlerini açıklayan Şahin şu ifadelere yer verdi:

“Yeşil sebzeler. Beynimiz için oldukça iyidir. Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı görülen mükemmel besin kaynaklarıdır. (örneğin, beta karoten, folat, lutein ve K vitamini). K vitamini, hafızadaki gelişmelerle de ilişkilidir.

Meyveler. Günün herhangi bir saatinde veya tatlı olarak bile atıştırmak için mükemmel olan bir kase dolusu çilek, antioksidanlar ve hafızayı güçlendirici fitoflavinoidler açısından zengindir. Taze meyveler yoksa, donmuş meyveler daha da güçlü bir besin etkisi sağlayabilir. Kuru yemişler başka bir seçenektir ve tamamen taşınabilirdirler. Yaban mersini, hepsinin besin açısından en yoğun olanıdır.

C vitamini açısından yüksek meyveler. Araştırmalar, sağlıklı miktarda C vitamini almanın (tercihen takviyelerden ziyade diyetle) yaşa bağlı bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruyabileceğini göstermektedir. En yüksek seviyeler için narenciye, guava, kivi, domates, çilek ve dolmalık biberleri tercih edin (ki bunlar botanik olarak gerçekten bir meyve olarak kabul edilir!).

Yağlı balık. Ton balığı, somon ve diğer yağlı balıklar, kandaki düşük beta amiloid seviyeleri ile ilişkili olan ve bu nedenle Alzheimer hastalığı riskini azaltabilen omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Omega-3 yağ asitleri de beyin ve sinir hücrelerinin üretiminde gereklidir.

Kabuklu yemişler ve tohumlar. Spesifik besinler değişiklik gösterse de, kabuklu yemişler ve tohumlar (ve fındık ezmeleri) iyi bir protein, sağlıklı yağlar ve E vitamini kaynağıdır - aynı zamanda kalori açısından "zengin" oldukları için porsiyon boyutunuza dikkat edin. Ceviz, daha düşük kan basıncı ve bilişsel ve hafıza testlerinde daha iyi puanlar ile bağlantılı olan bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit açısından yüksektir.

Avokado. 2018'de Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, avokadoların beyin sağlığı için neredeyse yaban mersini kadar faydalı olabileceğini öne sürüyor. Mükemmel bir tekli doymamış yağ, lif ve göz sağlığı için de iyi olan bir besin olan lutein kaynağıdır. Avokado aynı zamanda tirozin, potasyum, flavonoidler, omega-3 yağ asitleri, oleik asit (bir omega-9 yağ asidi) ve K vitamini açısından da zengindir - tümü beyin güçlendiricilerdir.

Yumurta. Yüksek düzeyde B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, lutein ve kolin içeren yumurta, bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korunmak için iyi bir seçim olabilir. Düşük B vitamini seviyeleri demans ile ilişkilendirilmiştir. Yumurta sarısında bulunan kolin, daha iyi hafıza ve zihinsel işlevle ilişkilendirilen bir nörotransmiter olan asetilkolin üretiminde rol oynar.” Haber Merkezi