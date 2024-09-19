Beyaz TV'nin popüler programı Söylemezsem Olmaz’da sunucuların Narin için 'çığlık' atması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, izleyicileri şaşırtırken, programın sunucularının bu davranışı geniş çaplı tepkilere neden oldu. Sunucu Hande Sarıoğlu, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, "Kız çocuklarımızın çığlığı olalım dedik, bu güzel bir farkındalık çalışmasıydı" sözleriyle olayın amacını savundu.

Bu olay sonrası Hande Sarıoğlu'nun kim olduğu, hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Özellikle yaşı, memleketi ve özel hayatı izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte Hande Sarıoğlu'nun kariyer yolculuğu ve yaşamı hakkında merak edilenler...

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

1988 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğan Hande Sarıoğlu, genç yaşta medya sektörüne adım attı. Eğitimini tamamladıktan sonra televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer alarak tanınmaya başladı.

HANDE SARIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 doğumlu olup 2024 itibarıyla 36 yaşındadır.

HANGİ DİZİ VE PROGRAMLARDA YER ALDI?

Hande Sarıoğlu, 2008-2010 yılları arasında Kanal D’de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına geçti ve düğün organizatörü rolüyle dikkat çekti. Televizyon kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV’de Çarkıfelek programında sunuculuk yaptı. Ardından, Ümit Erdim ile birlikte sunduğu Pasaport yarışma programıyla televizyonculuk kariyerinde önemli bir adım attı.

Sarıoğlu, FOX TV’de yayımlanan Kaç Para Kaç programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2016 yılında TV8’de jüri üyesi olarak yer aldığı Böyle Çok Daha Güzelsin programı ile kariyerine yeni bir boyut kazandırdı. 2017 yılında spor alanına adım atan Hande Sarıoğlu, Tivibu Spor’da Spor Saati programını sunarak spor dünyasında da kendini gösterdi. Ancak, 2019 yılında yaşanan bir tartışma sonrası bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı.