Olay, Konya'nın Ereğli ilçesinde Gülbahçe Mahallesi 92569 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 42 EKR 14 plakalı beton pompasında elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler kabin ve aracın tümünü sararken çevrede paniğe neden oldu.

İhbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, beton pompası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin sıçraması sonucu çevrede park halinde bulunan 2 otomobil de zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.