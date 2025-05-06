Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin, beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kazadan geriye sadece takkesi ve alışveriş poşetleri kaldı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi 41171 Sokak’ta yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Y.U. (24) yönetimindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, Otogar Kavşağı’ndan 41171 Sokak’a dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Metin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle mikserin arka tekerinin altında kalan Metin, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Metin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Y.U. gözaltına alındı.
Hamza Metin’in Beytepe Mahallesi’nde bakkal işlettiği, manav alışverişi için gittiği alışveriş merkezinden dönerken kaza meydana geldiği öğrenildi. Karşıdan karşıya geçerek aracına ulaşmaya çalıştığı sırada yaşanan kazanın ardından olay yerinde Metin’den geriye yalnızca takkesi ve poşetleri kaldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.