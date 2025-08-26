20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Aslen Erzincanlı bir aileye mensup olan Özdemir, çocukluk yıllarını anneannesiyle birlikte Ankara’da geçirdi

Anne ve babasının boşanmasının ardından annesiyle birlikte İstanbul’a dönmüş ve burada lise eğitimine devam etti.

Saint Benoît Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nde devam etti.

Moda tasarımına olan ilgisi ve yeteneği, onun sanatla olan bağını güçlendirmiş ve kariyerine bu alanda adım atmasında etkili oldu.

Kiminle Evlendi?

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile sevgilisi Ersin Görkem Fethiye'de aile arasında düzenlenen sade bir düğünle evlendi.