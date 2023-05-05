TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Özel Çağrısı olan "Bilim Her Yerde" kapsamında Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminden Sinan Özlü’nün koordinatörlüğünde Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3-5 Mayıs 2023 tarihlerinde üç günlük bir program olarak yürütülen ve deprem bölgesinde okullara dönüş sürecindeki çocukların uyumlarını da destekleyici nitelikteki içeriklere ağırlık verilen atölyelere yöreden katılımların yüksek olduğu gözlendi.

Proje kapsamında söyleşi yapmak üzere yer alan konuşmacı Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata da okullarda öğrencilerle buluştu.

İkinci günün sabahı Besni Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklara gönüllüleri tarafından temin edilen hediye kitapları günün hatırası olarak dağıttı ve onlara bilim insanlarının çalışma prensiplerinden bahsederek; buluş, icat ve keşif gibi kavramlar üzerinde tartışma başlatarak anlamlarını izah etti ve inovasyon gibi bazı temel ibarelerin tanımlarını yaptı. Besni Simya Ortaokulundan da öğrencilerin katıldığı buluşmada öğretmenler de yer aldı.

Öğrencilerin ilerde ne olmak istediklerinden ziyade ne yapmak istedikleri üzerine açtığı tartışmalarda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların hayallerini anlaşılır bir biçimde açıklamaları yönünde yönlendirmeler yaptı, MarryCurie, Newton, Aziz Sancar, Uluğ Bey, Piri Reis, Mimar Sinan, Biruni gibi önü işler ortaya koymuş kişilerin de hayallerinin peşine düşerken pek çok başarıları ortaya çıkarttıklarını hatırlatarak “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlığına uygun çıkarımlarda bulundu.

Çocuklar arasında “Astronot olmak ve uzayı incelemek, bütün dünyayı dolaşmak, küçücük olup insan vücuduna girip hastalıkları iyileştirmek” istediklerini ifade edenlerin olduğu gözlendi ve bu hayalleri üzerinden yapılan tartışmalarla gerçekçi başlangıç noktalarının neler olması gerektiğini ortaya koyan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin TÜBİTAK proje yarışmalarına katılmalarını tavsiye etti.

Öğretmenlerin memnuniyetlerini ifade ettikleri ve çocukların sorularına cevapların da verildiği buluşmaya iştirak edip Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya eşlik eden Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar, öğrenciler için ufuk açıcı bir program olduğunu belirtti.

Besni’de düzenlenen programlarla ilgili yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, olumlu etkilerinin yüksek olduğuna değinerek böylesi faaliyetlerin çoğaltılmasının faydalı olacağını ifade etti ve Çankırı Belediyesi, Besni Kaymakamlığı, Besni İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programın iyi düşünülmüş olduğunun altını çizdi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Besni İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile doğrudan ya da dolaylı emek veren herkesin takdiri hak ettiğini belirtti.

Çankırı'dan Besni'ye “Gönül köprüsü” kurumasını vesile olan etkinlikler üçüncü günde de devam ettirilecek. Haber Merkezi