Beslediği boğanın saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Ümmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında yaşanan talihsiz olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Açık besicilikle uğraşan 70 yaşındaki Ümmet K., kendi ahırında hayvanlarını yemlediği anda bir boğanın saldırısına uğradı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Ümmet K., bir anda sinirlenen boğanın saldırısına maruz kaldı. Boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı yaşlı adam, olay yerinde ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Kısa zamanda bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleden sonra Ümmet K.’yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınan Ümmet K., doktorların tüm çabalarına rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Boğanın saldırı anına ilişkin herhangi bir görgü tanığının olup olmadığı ve olayın nasıl meydana geldiği detaylı şekilde araştırılıyor.