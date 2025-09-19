Son dönemde İslami sivil toplum faaliyetlerinin öne çıkan figürlerinden biri olan Mehmet Beşir Şimşek, Gazze’deki katliamlar ve Kudüs konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şimşek, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen miting, konferans ve dini etkinliklerde aktif bir rol üstlendi.

Özellikle son aylarda Gazze için hassasiyet çağrıları yaparak Müslümanlara birlik ve dayanışma mesajı verdi. Vakıf, Kuran-ı Kerim yarışmaları, siyer etkinlikleri ve Peygamber sevdası temalı büyük buluşmalar organize etti. Şimşek’in sosyal medya ve kamuya açık konuşmalarında Filistin ve Kudüs vurgusu dikkat çekiyor.

MEB protokolü kapsamında düzenlenen “Siyer Yarışması” ve İstanbul, İzmir gibi şehirlerdeki dini eğitim faaliyetlerinde çocuklara Hz. Muhammed’in hayatını anlatan projelerde de ön planda yer aldı. Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın okullarda yarışma düzenlemesiyle ilgili tartışmalar, hem eğitim dünyasında hem kamuoyunda yankı buldu.

Mehmet Beşir Şimşek Kimdir?

Mehmet Beşir Şimşek, İslami ilimler çevresinde “molla” unvanıyla tanınıyor ve uzun yıllardır dini eğitim faaliyetlerinin içinde yer alıyor. Vakıf başkanlığının yanı sıra Alimler ve Medreseler Birliği’nin genel başkan yardımcılığı görevini de üstleniyor. Eski bir HÜDA-PAR yöneticisi olarak da siyasi geçmişi bulunuyor. Şimşek’in biyografik detayları kamuya açık kaynaklarda sınırlı, ancak Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte İslami sivil toplum çalışmaları yürüttü.

Kamuoyundaki Yeri

Şimşek, miting, panel, seminer ve dini buluşmalarda Kudüs ve Gazze hassasiyetiyle dikkat çeken açıklamalar yaptı. Müslümanlar arasındaki dayanışma ve cihad vurgusunu sıkça öne çıkardı. Son dönemde Gazze’ye dair yaptığı çağrılarda, katliamların asla normalleşmemesi gerektiğini belirtti. Vakıf organizasyonlarında, sosyal sorumluluk projeleri ve dini eğitim odaklı etkinlikler de yer buluyor. Şimşek’in kamuoyunda öne çıkan bu profili, İslami cemaatler ve muhafazakâr çevreler için önemli bir referans.