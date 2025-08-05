Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001, İstanbul da dünyaya geldi. Sol bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Scottish Premiership takımlarından Rangers'da forma giymektedir.

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için adım attı.

İddialara göre, Siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki sol bek için Rangers kulübüyle görüşmelerini hızlandırdı.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la sol bek hattını güçlendirmeyi amaçlıyor. Transferin kısa zaman içinde netleşmesi bekleniyor.

2023 senesinde Beşiktaş'tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olan Yılmaz, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.