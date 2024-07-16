Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Beşiktaş, Immobile hamlesiyle büyük yankı uyandırdı. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

JACKSON MULEKA'YA SUUDİ İLGİSİ

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi. Daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen Körfez temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Kısa süre içerisinde Kartal'a resmi teklif yapılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER KARARI

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 9 gol ve 2 asistle oynayan Muleka, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.

JACKSON MULEKA KİMDİR?

Beşiktaş takımında forvet mevkiinde forma giyen Jackson Muleka, 04 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 76 kilo olan Jackson Muleka, sağ ayağını kullanmaktadır.