Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını bildirdi.
Transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta bir ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlılar, genç sol beki Emrecan Terzi'yi TFF 1. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'a kiraladı.
Beşiktaş'tan bildirilen açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Haber Merkezi