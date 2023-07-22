Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’ndeki bir benzin istasyonu önünde akşam saat 16.20 sıralarında F.B. idaresindeki araç Y.D. ve Emrecan Uzunhan idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başladı. F.B. ardından Emrecan Uzunhan’a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri F.B.’yi gözaltına aldı. Şüpheli F.B.’nin ‘darp’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. İHA