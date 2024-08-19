Angelo Gabriel Kimdir?

Angelo Gabriel, 21 Aralık 2004 doğumlu Brezilyalı bir futbolcudur. Futbol kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos'ta başlamıştır. Santos formasıyla dört yıl geçiren genç yetenek, 2022 yılında Chelsea tarafından transfer edilmiştir. Chelsea, Gabriel için Santos'a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir.

Kariyerinde Öne Çıkanlar

Chelsea'ye transfer olan Gabriel, aynı yıl Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmiştir. Strasbourg'da geçirdiği sürede 25 maçta forma giymiş, 3 asist yapmıştır; ancak gol atma başarısı gösterememiştir.

Beşiktaş'ın bu genç yeteneği transfer etmek istemesi, Gabriel'in gelecekteki potansiyelini ve yeteneklerini gösteriyor. Beşiktaş taraftarları, Gabriel'in takıma katkı sağlayıp sağlayamayacağını merakla bekliyor.