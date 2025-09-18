Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve Balıkesirspor’un ilk kaptanlarından Coşkun Ehlidil, 87 yaşında hayatını yitirdi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Balıkesirspor’un ilk kaptanlarından ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Coşkun Ehlidil, 87 yaşında yaşamını kaybetti. Balıkesir’in yetiştirdiği değerli sporculardan biri olan Ehlidil’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazı ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1938 senesinde Balıkesir’de dünyaya gelen Ehlidil, futbola 16 yaşında Egespor’da başladı. genç yaşta yeteneğiyle ilgi gören Ehlidil, 18 yaşında Tavşanlı’nın amatör kulüplerinden GLİ Gençlik Kulübü’ne transfer oldu. Buradaki başarılı performansı, onu kısa zamanda İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’ya taşıdı. Kasımpaşa formasıyla hem İstanbul Profesyonel Ligi’nde hem de Millî Lig’de görev yapan Ehlidil, burada gösterdiği oyunla “Üç Büyükler”in ilgisini çekti.

1962 yılında Beşiktaş’a transfer olarak siyah-beyazlı formayı giyen Coşkun Ehlidil, kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.

Beşiktaş’la birlikte iki kez Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. TSYD Kupası’nı iki defa kaldırdı. Ayrıca Spor Toto Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da zafere ulaşarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Mücadeleci futbolu ve liderlik özellikleriyle taraftarların hafızasında iz bırakan Ehlidil, dönemin en önemli savunma oyuncularından biri olarak kabul edildi.

1967-68 sezonu öncesinde, doğduğu şehirde yeni kurulan Balıkesirspor’dan gelen teklifi kabul eden Ehlidil, Beşiktaş’ın da onayıyla 50 bin lira bonservis bedeli karşılığında kırmızı-beyazlı takıma geçti. Balıkesirspor’un ilk kaptanlarından olan ve kulübün kuruluş yıllarına damga vuran tecrübeli futbolcu, burada iki sezon görev yaptıktan sonra 1969 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Coşkun Ehlidil, sahadaki başarısı kadar, futbola olan bağlılığı ve genç oyunculara örnek olan duruşuyla da anıldı. Hem Beşiktaş hem de Balıkesirspor camiasında derin bir iz bırakan Ehlidil’in vefatı, Türk futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.