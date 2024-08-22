Hüsnü Özyeğin’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hüsnü Özyeğin kimdir? Hüsnü Özyeğin serveti ne kadar? İşte detaylar…

HÜSNÜ ÖZYEĞİN KİMDİR?

1944 doğumlu iş insanı Hüsnü Mustafa Özyeğin, Türk iş dünyasının önemli figürlerinden biridir. Fiba Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen Özyeğin, başarılı kariyerinde birçok önemli adım atmıştır.

İzmir doğumlu Hüsnü Özyeğin, liseyi Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra inşaat mühendisi olma hedefiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldi. Oregon State University'nin İnşaat Bölümü'nde eğitim alırken finans alanına olan ilgisi artmış ve Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN KARİYERİ

ABD'de üç yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Özyeğin, 1977 yılında Pamukbank Genel Müdürü olarak iş dünyasına adım atmıştır. 1984'te Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü'ne geçmiştir.

1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası'ndan ayrılarak kendi bankası Finansbank'ı kuran Hüsnü Özyeğin, 1996 yılında Gima ve Endi'yi Sabancı Holding'in CarrefourSA'sına satmıştır. Ayrıca, 2005 yılında İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'u yaklaşık 100 milyon dolara satın alarak turizm sektörüne giriş yapmıştır.

Hüsnü Özyeğin, Forbes'in milyarderler listesine ilk kez 2005 yılında 620. sıradan giriş yapmış, 2009 yılında servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olmuş ve dünya genelinde 221. sıraya yükselmiştir. Mart 2010 itibarıyla serveti 3 milyar dolara ulaşarak listenin zirvesindeki yerini korumuştur. 2017 yılında Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 2. sırada yer almıştır.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 18 Mayıs 2007'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'ni kurmuştur. Üniversite, 2005 yılında kurulum çalışmalarına başlamış ve Eylül 2008'de ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Eylül 2011'de Çekmeköy Kampüsü'nde eğitim vermeye başlamıştır. Özyeğin Üniversitesi, girişimciler için özel bir "Girişim Fabrikası Programı" sunmaktadır.

Hüsnü Özyeğin, 11 Şubat 2010'da Credit Europe Bank aracılığıyla Millennium Bank'ı satın almış ve Türkiye bankacılık sektörüne geri dönmüştür. Satış 27 Aralık 2010'da tamamlanmış olup, banka kısa bir süre Millennium Bank adıyla faaliyet göstermiş ve Mayıs 2011'de Fibabanka olarak yeniden markalaşmıştır.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN AİLESİ VE SERVETİ

İyi derecede İngilizce bilen Hüsnü Özyeğin, Ayşen Özyeğin ile evli olup, Murat Özyeğin ve Ayşecan Özyeğin Oktay adında iki çocuk ve beş torun sahibidir.

2020 Forbes Türkiye listesinde, Hüsnü Özyeğin 2,2 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türkler arasında 5. sırada yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNA YOLCU ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında yarın İsviçre'nin Thun kenti Thun Arena'da Lugano ile karşılaşmak üzere yola çıktı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İsviçre'ye hareket etti.

Yolculuk öncesinde Beşiktaş Başkan Hasan Arat, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendilerini yolcu eden isimler arasında bulunan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Tesadüfen aynı havalimanında bulunan Rahmi M. Koç, Beşiktaş'ın tarihi üyesi ve Divan Kurulu Üyesi Hüsnü Özyeğin ile bir araya geldi. Koç, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini yakından takip ettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaş’ın destekçileri, takıma moral ve motivasyon vermek için her zamanki gibi yanlarında olduklarını gösterdi. Beşiktaş, yarınki maçta elde edeceği sonuçla Avrupa kupalarındaki yoluna devam etmek istiyor.