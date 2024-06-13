Hollandalı futbolcu Davy Klaassen, daha önce Beşiktaş'ın radarında yer almış ancak Inter'e gitmeyi tercih etmişti. Şimdi ise serbest durumda olan Klaassen, yeni bir spor macerası için hazır olduğunu belirtiyor ve Kara Kartal'a olumlu bakıyor.

Davy Klaassen'in şu anki piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro düzeyinde bulunuyor. Kariyerinde Ajax gibi büyük kulüplerde oynayan ve önemli başarılar elde eden Klaassen, önce Werder Bremen'e ardından da Inter'e geçmişti.

Inter'den önce Ajax'ta uzun yıllar forma giyen Klaassen, 2017'de Everton'a 27 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Şimdi ise Beşiktaş, bu deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.