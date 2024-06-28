Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Portekizli yıldız Rafa Silva ile tarihinin en yüksek maaşını veren kulüp oldu. Silva, yıllık 6 milyon euro'luk maaşı ile Pepe'nin rekorunu geride bıraktı. Daha önceki en yüksek maaşlı futbolcu olan Vincent Aboubakar'ın 3.1 milyon euro'luk kazancını ikiye katlayan Silva, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Gabriel Paulista'nın transferinin ardından Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, önemli bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun takıma katılmasından memnuniyet duyarken, Silva'nın yüksek maliyeti dikkatleri çekti.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE 28 MİLYON EURO

Rafa Silva, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak, sezon başına 6 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası alacak. Toplamda 28 milyon euro'yu bulan bu transferin bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.

PEPE'NİN REKORUNU KIRDI

Silva, yıllık maaş bazında Beşiktaş tarihinin en çok kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. Pepe, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer olduğunda 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 4.5 milyon euro alıyordu. 41 yaşındaki oyuncu, halen Portekiz Milli Takımı ile EURO 2024'te sahne alıyor.

ABOUBAKAR'IN MAAŞINI İKİYE KATLADI

Rafa Silva'nın 6 milyon euro'luk maaşı, Beşiktaş'ın mevcut en yüksek maaşlı oyuncusu olan Vincent Aboubakar'ın 3.1 milyon euro'luk kazancını da ikiye katlamış durumda.