Yozgatspor’un eski futbolcusu ve Beşiktaş u-17’nin antrenörü Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çapanoğlu, aynı zamanda Beşiktaş U-17 Akademi Takımı’nda teknik sorumlu olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş Kulübü’nden Başsağlığı Mesajı

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Çapanoğlu’nun vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Futbol Kariyeri ve Gençlerle Olan Çalışmaları

Hikmet Çapanoğlu, futbolculuk kariyerinde Yozgatspor formasını giymiş, özellikle genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayan çalışmalarıyla tanınıyordu. Beşiktaş U-17 Akademi Takımı’ndaki görevinde genç yeteneklerin yetiştirilmesine destek veriyordu.

Spor Camiasından Taziye Mesajları

Çapanoğlu’nun vefatı, başta Beşiktaş ve Yozgatspor camiası olmak üzere Türkiye futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Kulüpler ve sporcular, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak, Çapanoğlu’nun futbol dünyasına katkılarını anmayı sürdürdü.