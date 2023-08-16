BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Omar Colley ile kayınvalidesi ile oğlu trafik kazası geçirdiği için Fransa’ya giden Rachid Ghezzal, idmana katılmadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise antrenmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalıştı. İHA