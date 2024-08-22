Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak bu önemli mücadele, İsviçre'nin Thun kentindeki Lugano Stadı'nda gerçekleşecek. Maç, saat 21:30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Hakem ve Yardımcı Hakemler Belli Oldu

Bu heyecan dolu karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Yardımcılıklarını ise D. Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen yapacak. Hakem triosu, maçın adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Beşiktaş'ın Performansı ve Yeni Transferler

Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna Süper Kupa galibiyeti ile başladı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Trendyol Süper Lig'de ise ilk maçında Samsunspor'u 2-0 ve ikinci maçında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Yeni transferler İmmobile, Rafa Silva ve Paulista, takımın performansına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Al-Musrati ve Rashica gibi isimlerin de yükselen performansları dikkat çekiyor.

Lugano'nun Durumu ve Maç Öncesi İstatistikler

Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladı ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 5 galibiyet elde etti. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 242 mücadelede 91 galibiyet elde etti ve Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Sonuç Olarak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano karşısında önemli bir deplasman maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bu maçtan galibiyetle dönerek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maçın saat 21:30’da başlayacağı ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı unutulmamalıdır.