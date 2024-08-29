Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi’nde İsviçre ekibi Lugano’yu konuk edecek. Karşılaşma Türkiye saati ile bu akşam 21.00’da başlayacak. Karşılaşma EXXEN’den yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11

Temsilcimiz Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise şu şekilde; Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, İmmobile

Beşiktaş’ta Necip Uysal sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, ayrıca listeye yazılmayan Chemberlain, Amartey, Uduokhai forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hakemleri

Karşılaşmayı Roman hakem R. Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yardımcılığını ise A. Ghinguleac ve M. Grigoriu yapacak. VAR’da C. Popa, AVAR’da ise A. Chivulete olacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek.

Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.