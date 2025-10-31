Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.