Mehmet Şamil Şhaplı Kimdir?

Mehmet Şamil Şhaplı (doğum adı Osman Paşazade Mehmet Şamil; 7 Şubat 1876, Medine - 1 Şubat 1957, İstanbul), Diplomat, Gazeteci, Spor yöneticisi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucu üyesi ve 1. başkanıdır.

Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın 11 çocuğundan en büyük oğludur. Mehmet Şamil, Beşiktaş kulübünün, kardeşleri Hüseyin Bereket, Hamza Osman Erkan ve arkadaşları Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Fetgeri, Nazım Nazif (Ander) beylerle beraber ilk kurucularındandır.

Galatasaray kulübünün kurucularını bir araya getiren etkenin, her birinin Galatasaray Lisesi öğrencisi olmaları; Fenerbahçe kulübünün kurucularını bir araya getiren etkenin, her birinin Kadıköylü ve ağırlıklı olarak Saint Joseph Liseli olmaları gibi, Beşiktaş kulübünün kurucularını bir araya getiren etken, tümünün Çerkes asıllı olmaları ve birbirleriyle bulunan akrabalık ilişkileridir. 1894 yılında Mektebi Sultani(Galatasaray Lisesi) Lisesinden mezun olmuştur. Okul numarası 568'dir. 1903 yılında Bereketiko Jimnastik kulübünü faaliyete geçirmiş, Fransız rozetlerinden esinlenerek bu kulübe özel bir rozet tasarlatmıştır. (Rozet Beşiktaş Kulübü tarafından İlk arma olarak kabul ediliyor)

Beşiktaş kulübünü kurarken, Mehmet Şamil Bey çok genç yaştadır. Mehmet Şamil, babası Osman Ferit Paşa'ya ait Serencebey'deki konakta kulübün kuruluşunu sağlamıştır. Mehmet Şamil bey'in büyükbabasının adına ithafen, konaklarının bahçesinde kurulan kulübe Bereketiko Jimnastik Kulübü ismi verilmiştir. Daha sonra bu kulüp Beşiktaş Bereket Jimnastik kulübü adını almış ve günümüze Beşiktaş Jimnastik Kulübü adı ile gelmiştir. Şhaplı, her yıl ölüm yıldönümünde mezarı başında anılmaktadır.

Hayatı

Annesi Emire Nefiset Hanım, babası Şhaplı Osman Ferit Paşa ile 1888 yılında Medine'de evlenir. Mehmet Şamil 1891 yılında Babası Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın görev yeri olan Medine'de dünyaya gelir. Mehmet Şamil, Nefiset hanım'ın oğlu'dur. Nefiset hanım, büyük babası olan Şeyh Şamil'in adını oğluna verir.

Mehmet Şamil ilk öğrenimini Medine'de tamamladı. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a döndü. 1903 yılında, babası Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın, Serencebey'deki konağının bahçesinde, kardeşleri ve arkadaşları ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kurdu. 1903-1908 yılları arasında kulübün ilk başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde kardeşi Hüseyin Bereket de kulübün genel sekreterlik görevini yürüttü. Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdi.

I. Dünya Savaşı yıllarında (1915-1919) İsviçre'nin Cenevre kentinde Siyasi Bilimler öğrenimi gördü. Bu dönemde ayrıca İsviçre'de Osmanlı Milli Ajansı'nın muhabirliğini yaptı. "Kafkasya İstiklal Komitesi", "Şimali Kafkas Cemiyeti", "Türkiye'de Şimali Kafkasya Siyasi Muhacirleri Komitesi" gibi ulusal örgütlerin Cenevre temsilciliği görevlerini yürüttü.

1920 yılında İstanbul'a döndü. Deniz Yolları İdaresi'nde memur ve kontrol müfettişi olarak çalıştı. Soyadı Kanunu ile 1934 yılında aile adı olan "Şhaplı" soyadını almıştır. 7 Şubat 1957'de İstanbul'da öldü.

Soyu Nedir?

Babası Osman Ferit Paşa'nın soyu, kuzey batı Kafkasya'nın Soçi yöresinin bir Çerkes boyu olan Ubıh boyu savaşçı komutanlarından "Şhaplı Kubilayko Mahomet Bey"den gelmektedir. Soyağacı, babadan oğla; Mirza Han, Berko Mirza Bey, Mirzaiko Bereket Bey, Bereketiko Hasan Bey şeklinde uzanmaktadır. Osman Ferit Paşa, Bereketiko Hasan Bey'in 4 oğlundan en büyüğüdür. Osman Ferit Paşa'nın erkek kardeşleri, Müşir Mehmed Paşa, Ahmed Paşa ve Albay İsmail Bey'dir.

Annesi Emire Nefiset Hanım, Şeyh Şamil'in büyük oğlu olan Gazi Muhammed'in ile Ilısu Sultanlığı'nın son hükümdarı Danyal Sultan'ın kızı Kerimat Hanım'ın tek kızıdır. Mehmet Şamil'in annesi Emire Nefiset Hanım, tarihte Dağıstan Aslanı diye nam salan Şeyh Şamil'in torunudur. Emire Nefiset Hanım dedesinin adını yaşatmak için, dünyaya gelen ilk çocuğuna, Şamil ismini verir. Mehmet Şamil'in aynı anne babadan 10 kardeşi vardır. Kendisi evlenmemiştir, çocuğu yoktur.