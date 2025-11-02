Süper Lig’in 11. haftasında sezonun en önemli karşılaşmalarından biri sahne alacak. Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu mücadele 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadeleyi Ali Yılmaz Yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş’ın Muhtemel 11’i

Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Rafa, Toure

Fenerbahçe’nin Muhtemel 11’i

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Dev Derbide Nefesler Tutulacak

İki ezeli rakip, ligdeki 11. hafta mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.