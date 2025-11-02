Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi heyecanı yaşanıyor. Büyük maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelenin VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka’nın görevlendirildiğini bildirdi.

Sarper Barış Saka, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara’da doğdu. Hakemlik kariyerine 2007 yılında Antalya bölgesinde başladı.

Saka, 21 Kasım 2015 tarihinde ilk Süper Lig maçında orta hakem olarak görev sürdürdü.

Sarper Barış Saka, bugüne kadar Beşiktaş’ın 5 maçında orta hakem, 4 maçında ise VAR hakemi olarak görev aldı.