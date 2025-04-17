İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Beşiktaş Belediyesi’nde görevli bazı üst düzey isimlerin rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ da yer aldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Emirhan Akçadağ başta olmak üzere toplam 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 11’inin İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç örgütünün belediyelerle kurduğu ilişkiler aracılığıyla kamu ihalelerine müdahale ettiği ve bu yolla belirli kişi ve şirketlere haksız kazanç sağladığı belirtildi. Söz konusu ihalelere “örgütlü şekilde fesat karıştırıldığı” ve bu durumun çeşitli delillerle desteklendiği kaydedildi.

EMİRHAN AKÇADAĞ KİMDİR?

1988 yılında İstanbul’da doğan Emirhan Akçadağ, 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenimine başladı. Belediyecilik kariyeri süresince çeşitli görevlerde bulunan Akçadağ, son olarak Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyordu.

Belediye yönetimiyle yakın çalışan isimlerden biri olarak bilinen Akçadağ, yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine geldi. Gözaltı kararı ve sonrasındaki gelişmelerin, ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.