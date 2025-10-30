Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynanacak derbi müsabakası öncesi futbol A takımıyla moral yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş’ın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Başkan Serdal Adalı, futbol A takımı ve teknik heyetle moral yemeğinde bir araya geldi. Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşen buluşmada; Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Asbaşkan Kaan Kasacı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Divan başkanlık kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Adalı, takımın durumu hakkında Teknik Direktör Sergen Yalçın’la görüş alışverişinde bulundu ve futbolculara derbide başarılar diledi.