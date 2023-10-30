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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kartal, bu zorlu müsabakada sakatlık, hastalık ve kırmızı kart cezasından dolayı 10 oyuncusundan yararlanamadı. Siyah-beyazlı ekipte Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok’un yanı sıra uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

BODO/GLİMT MAÇINA GÖRE 11’DE 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Bodo/Glimt’e 3-1 kaybedilen karşılaşmanın 11’inden 6 değişiklik yaparak Gaziantep FK maçına çıktı.

Beşiktaş’ta Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ile Vincent Aboubakar’ın yerine Ersin Destanoğlu, Eric Bailly, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun bu müsabakada şans buldu.

Bodo/Glimt maçında 11’de görev alan Onana ve Hadziahmetovic, Gaziantep FK mücadelesinde yedek kulübesinde yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısına şu 11’le çıktı: “Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica ve Cenk Tosun”