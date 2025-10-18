Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da doğdu.

İlkokulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur.

1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında, depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrıldı.

Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşındı.

Babası da İstanbul Etiler'de yaşamaya başladı.

2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atölyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız 'ın sevgilisi olarak tanınan Berrak hemen ardından Bodrum’daki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur.

Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak'ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor.

“Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur.

Beyazperdeye İlk Adım

Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal'la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı.

Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 17 Ekim 2025 tarihinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 ünlü isim gözaltına alındı.

Alınan isimler arasında yer alan Tüzünataç’ın testi pozitif çıktı.

Saçında kokain ve ketamin izleri var.

Oyuncu, henüz resmi açıklama yapmadı.