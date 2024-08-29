Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklere yeni atamalar yapıldığını bildirdi. Bu atamalar kapsamında, Güney ve Batı Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu'nun, Bern (İsviçre) Büyükelçisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.

ŞEBNEM İNCESU KİMDİR?

Şebnem İncesu, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan hemen sonra Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır. 2001-2005 yılları arasında UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başkatip ve müsteşar olarak görev yapan İncesu, ardından Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olarak iki yıl boyunca görev almıştır.

2007-2011 yılları arasında Paris Büyükelçiliği’nde müsteşar ve birinci müsteşar olarak görev yapan İncesu, 2011-2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2013-2016 yıllarında ise Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2016 yılında Lusaka Büyükelçisi olarak atanan Şebnem İncesu, bu görevinden sonra Güney ve Batı Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak çalışmıştır.

ŞEBNEM İNCESU KİMİNLE EVLİ?

Şebnem İncesu, Büyükelçi Can İncesu ile evli olup, iki çocuk annesidir.