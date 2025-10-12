Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak adım attı, ardından stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Oynadığı bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti.

2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısı haline geldi. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.

16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu.

Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı. İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti. 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmî sözleşme imzaladı.

Berke Özer Fransa Ligue 1 LOSC Lille takımında oynamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'in A Milli Takım kampını izinsiz terk ettiğini açıkladı.

Milli takımda disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'den Muhammed Şengezer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."