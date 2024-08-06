Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda 400 metre engelli atletizm kategorisinde temsil eden milli atlet Berke Akçam hakkında merak edilenler. Berke Akçam kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte sporcuya dair detaylar...

BERKE AKÇAM KİMDİR?

10 Nisan 2002 doğumlu Türk atlet Berke Akçam, 400 metre engelli koşuda uzmanlaşmış bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Atletizmdeki olağanüstü performansı, onu uluslararası arenada tanınan bir isim yapmıştır.

2020 Balkan Atletizm Şampiyonası: Berke Akçam, bu prestijli şampiyonada altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2019 ve 2020 U20 Avrupa Atletizm Şampiyonaları: Her iki yıl da 400 metre engelli koşuda birincilik elde ederek adını duyurdu.

2021 Dünya Atletizm U20 Şampiyonası: Bu uluslararası organizasyonda da 400 metre engelli koşuda altın madalya kazandı.

Berke Akçam’ın genç yaşta elde ettiği bu başarılar, onun uluslararası atletizm sahnesindeki yetenek ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Spor kariyerindeki bu ilerlemeler ve uluslararası başarılar, Türk atletizminin gelecekteki umutlarını artırıyor.