Minguzzi’nin ölümüne neden olan Berkay Budak kimdir, nerelidir ve kaç yıl hapis cezası aldı?

Berkay Budak kimdir?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasının nihai duruşması 21 Ekim tarihinde görüldü. Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çello sanatçısı Yasemin Akıncılar’ın evladı Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledildiği yargılamada hüküm belli oldu.

En Yüksek Ceza Verilmesi İstendi

Son duruşmada savcılık makamı, sanıklar hakkındaki görüşünü mahkemeye sunarken, cinayetin birincil zanlısı iki kişi için çocuğun ölümünden dolayı en yüksek cezanın tatbik edilmesini, diğer iki sanık için ise suça yardım etmekten azami cezanın istenmesini talep etmişti. Savcı, “Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimleri kesinlikle uygulanmasın” çağrısında bulunmuştu.

Sanıklara Haksız Tahrik İndirimi Uygulanmadı

Mahkeme heyeti, kararında sanıklara yönelik haksız tahrik indirimi uygulamadı. İki sanığa, yasanın öngördüğü en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi. Yargılanan diğer iki sanık ise beraat ederek serbest kaldı. Katillere yönelik herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmaması kararda dikkat çekti.

Hüküm Yiyen Sanıkların Cezaları Belli Oldu

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katil zanlılarından biri olduğu iddia edilen Berkay Budak’ın 15 yaşında olduğu ve memleketinin Iğdır olduğu aktarılıyor.

Berkay Budak: En yüksek sınırdan 24 yıl özgürlüğü kısıtlama cezası.

Umutcan Baba: En yüksek sınırdan 24 yıl özgürlüğü kısıtlama cezası.