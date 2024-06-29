Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Berkan Gocay'ın ani ölümü, futbol camiasında derin üzüntü yarattı. Gocay, uzun yıllar boyunca kulübe verdiği destekle tanınan bir isimdi. Peki, Berkan Gocay kimdir? Berkan Gocay’ın ölümü nasıl gerçekleşti? Detaylar haberimizde...

BERKAN GOCAY KİMDİR?

Berkan Gocay, Beşiktaş Kulübü'nde uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda görev almış ve kulübe önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Yönetim kurulu üyeliği süresince, kulübün hem sportif hem de idari başarılarına önemli katkılarda bulunmuş ve Beşiktaş camiası tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kişilik olarak tanınmıştır.

BERKAN GOCAY NEDEN ÖLDÜ?

Berkan Gocay, uzun süredir önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve hastanede tedavi görmekteydi. Yakın çevresi ve sevdikleri, tedavi sürecinde onun yanında olmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen, Berkan Gocay 62 yaşında hayatını kaybetti.

Gocay'ın vefatı, Beşiktaş camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yönetim kurulundan eski mesai arkadaşları, taraftarlar ve spor camiasının birçok ismi, sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Gocay'ın Beşiktaş'a sağladığı katkılar ve hizmetleri daima saygıyla anılacak.

BEŞİKTAŞ'TAN ANMA TÖRENİ

Beşiktaş Kulübü, Berkan Gocay'ın anısını yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenlemeyi planlıyor. Kulüp yönetimi, bu etkinliklerin detaylarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacak.