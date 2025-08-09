Berk Oktay (d. 28 Ekim 1982, Ankara) Türk aktör ve manken.



2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı.

Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti.

Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.



Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı.

Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide

Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde başrol canlandırdı.

Çocuğu Var Mı?

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlendi. 21 Mayıs 2024'te de Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştular.

Neden Gündem Oldu?

Bazı iddialara göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma...

Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı konuşuluyor.

Çiftlerden Birbirine Gönderme

İddiaları körükleyen bir başka detay ise çiftin birbirini sosyal medyadan takip etmemesi oldu.

Ayrılık haberleri gündem olunca Berk Oktay bu kez eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını "Şükür sebebim, ailem" notuyla paylaştı.

Oktay ise kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu. "Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım" şeklinde bir paylaşım yapan Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönderme yaptığı düşünüldü. Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca oyuncu bu paylaşımı kaldırdı.