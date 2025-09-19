Çok kültürlü kimliği ve sahne deneyimiyle öne çıkan Balcı, sinema ve tiyatroda yükselen yıldızlar arasında yer alıyor.

Almanya’dan Avrupa’ya Uzanan Hayat

1998 yılında Almanya’nın Kassel kentinde doğan Beritan Balcı, çocukluğunun ilk yıllarını Türkiye’de geçirdi. Üç yaşında ailesiyle birlikte Avusturya yakınlarına taşındı. Eğitim hayatını Avrupa’da sürdüren Balcı, Almanca ve Türkçenin yanı sıra İngilizce ve İspanyolcayı da akıcı şekilde konuşabiliyor.

Oyunculuk Eğitimi ve Sahne Deneyimi

2020 yılında Almanya’daki Theaterakademie August Everding’de oyunculuk eğitimine başlayan Balcı, tiyatro atölyeleri ve sahne performanslarıyla kendini geliştirdi. Taekwondo, dalış ve diğer spor dallarındaki deneyimleri, sahnedeki fiziksel hakimiyetine katkı sağlıyor.

Netflix’te Öne Çıkan Rol

19 Eylül 2025’te Netflix’te yayımlanan “Evet, Hayır, Belki” filminde Mavi karakterine hayat veren Balcı, performansıyla kısa sürede övgü topladı. Filmde Almanya’da büyüyen Mavi, İstanbul’da köklü bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenerek hayatında önemli değişimler yaşıyor.

Tiyatro ve Diğer Çalışmalar

Balcı, yalnızca sinema projelerinde değil, tiyatro sahnesinde de adından söz ettiriyor. Almanya ve Avusturya’daki bağımsız tiyatro topluluklarında sahne alan oyuncu, “Elaha” ve “Made in Germany” filmlerinde de rol aldı.

Çok Kültürlü Kimliği ve Yetenekleri

Annesi Kürt, babası Türk kökenli olan Beritan Balcı, Avrupa’da büyümesi ve dört dil bilmesiyle kültürel çeşitliliğini hem tiyatro hem de sinema projelerine yansıtıyor. 176 cm boyunda, kahverengi gözlü ve koyu kahverengi saçlı oyuncu, sporla da yakından ilgileniyor; Taekwondo, eskrim, Japon güreşi, dalış ve atletizm gibi branşlarda deneyimi bulunuyor.

Filmde Mavi Karakteri

Filmde Mavi, Almanya’da doğup büyüyen genç bir kadın olarak İstanbul’a gelir ve köklerini araştırırken zengin bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenir. Karakter, izleyiciler tarafından filmin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eğitim ve Atölyeler

2020 – 2024: Bayerische Theaterakademie August Everding – Oyunculuk Eğitimi

2021: Synchronisation c/o e.V. Die Gilde

2021: Chekhov Atölyesi (Mario Andersen)

2021: Clowning Atölyesi (David Shiner)

Seçme Tiyatro ve Sinema Çalışmaları:

2023: Made in Germany — Zehra

2022: Elaha — Dilan

2022: Goldjunge — Kundenberaterin

2024: non-existent — Daryna

2023–2024: Die rote Zora und ihre Bande — Zora

2023–2024: Doktormutter Faust — Valeria / Paul / Dichterin / Hexe

Beritan Balcı, hem sinema hem de tiyatro alanında aktif çalışmalarıyla genç yaşına rağmen izleyicinin ve eleştirmenlerin dikkatini çeken isimler arasında bulunuyor.