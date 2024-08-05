Son yıllarda televizyon dizilerindeki etkileyici performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Beril Pozam, izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Özellikle "Yalı Çapkını" dizisindeki başarılı rolüyle dikkat çeken Pozam'ın hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Beril Pozam kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 1 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1.70 metre boyunda olan Pozam, İstanbul’da doğup büyümüştür. Eğitimine Özel Ahmet Şimsek Koleji'nde başlamış ve ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul’da bir yıl sosyoloji eğitimi aldıktan sonra, tiyatro eğitimi için Ankara’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

Beril Pozam, oyunculuk tutkusunu şu sözlerle ifade etmektedir: “Hikayem belki de herkesinki gibi başlıyor. Bir gün sahnedeydim ve o ana kadar hissettiğim hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak güzellikte bir şey hissettim. Kendi kendime, ben kesinlikle ömrümün sonuna kadar bu işi yapmak zorundayım dedim. Bu hissettiğim heyecandan, korkudan, sevgiden daha azı beni tatmin etmeyecekti. ‘Afili Aşk’ dizisi kariyerimin dönüm noktası oldu.” Televizyon kariyerine 2017 yılında ‘AVM Sakini’ dizisinde canlandırdığı ‘Dedektif Öykü’ karakteriyle başlayan Pozam, ‘Afili Aşk’ dizisinde ‘Nazmiye Özkayalı’ karakteri ile büyük ilgi görmüştür.

BERİL POZAM NERELİ?

Beril Pozam, İstanbul doğumlu olup, çocukluğunu ve gençliğini İstanbul'da geçirmiştir.

BERİL POZAM KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam, 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuş olup, 2024 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

BERİL POZAM KİMİNLE EVLENİYOR?

Güzel oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı evleniyor! Oyuncu çift Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 19 Ağustos'ta Dalyan Club'ta dünyaevine giriyor.