Berhan Şimşek 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı öncesi CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamış fakat adaylık için yeterli imza toplayamamıştı. Son olarak Şimşek'in tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Berhan Şimşek Kimdir?

15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelen Şimşek, 11 kardeş. ilköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini de Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011'de Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Berhan Şimşek, 1978 yılında sinema kariyerine başladı ve peş peşe başarılı projelerde yer aldı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği'nden “En İyi Oyuncu'' ödülü ve 1994 Ankara Film Festivali'nden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü almaya hak kazandı.



Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu ve Nazım Hikmet Vakfı, 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı ve Milliyet Gazetesi'nde yazılar kaleme aldı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği görevlerinde bulundu.