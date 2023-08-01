Anadolu'da düğünlerde, cenaze törenlerinde, kötü bir olaydan hemen sonra veya iyi bir olaydan sonra yakılarak kötü enerjiyi ve nazarı uzaklaştırmak için kullanılan üzerlik tüttürme geleneği Yozgat’ta da devam ediyor.

Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen üzerlik otunu toplayan vatandaşlar, nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otunu farklı boyut ve çeşitlerde nazarlık yapıp evlerinin girişlerine astığı gibi kurusunu da tütsü olarak değerlendiriyor. Türk tarihinde de önemli bir yere sahip olduğuna inanılan üzerlik otu bitkisinin nazardan ve düşük frekanslı enerjilerin etkisinden koruduğu biliniyor.



Un Pazarı Meydanı’nda antika eşya satışı ile uğraşan esnaf Osman Karaca da işlerinin artması ve nazardan korunmak için üzerlik otu tüttürerek meydandaki esnafı gezdi. Tas üzerine yaktığı üzerlik otu ile iş yerini gezen Karaca, esnafın işlerinin bereketlenmesi temennisinde bulundu. Elinde tüten üzerlik ile iş yerlerini dolaşan Karaca’yı gören esnaf ve vatandaşlar da bu durumu memnuniyetle karşıladı.

ÜZERLİK TÜTTÜRMEK ADET HALİNE GELDİ

Vatandaşlardan Ali Karabulut, “Üzerlik tüttürmek bizim burada adet haline gelmiştir. Bir vatandaşın buraya üzerlik yakıp getirmesi bizi de memnun etti. Biz de bu bitkiden sebeplendik. Üzerlik insanı nazardan koruyor, herkesin tüttürmesini tavsiye ediyorum” dedi.

YURT DIŞINDAN DA TALEP GÖRÜYOR

Üzerlik bitkisinin Anadolu genelinde yaygın olarak yetiştiğini belirten Aktar Mustafa Yenice de, “Özellikle hastalıkta ve nazara karşı yakılan bir bitkidir. Gelin kızların eve ilk geldiklerinde üzerlik yakılır ki nazar değmesin diye. Üzerlik bitkisine yurt dışından talep çok oluyor. Bu bitkinin enerjisini almak isteyen çok oluyor. Üzerliği halk seviyor. Bugün de Yozgat genelinde esnafın nazardan korunması için üzerlik tüttürdük. İşlerimiz açılsın esnafın yüzü gülsün diye üzerlik yaktık” şeklinde konuştu.

İŞ VE EVLERDEKİ KÖTÜ ENERJİYİ DEFEDİYOR

Esnaf Osman Karaca da, “Üzerlik nazarı ve kötü enerjiyi yok etmek için kullanılan bitkidir. Anadolu’da özellikle Yozgat’ta çok fazla kullanılmaktadır. Ev ve iş yerlerindeki kötü enerjiyi def etmek ve çocukları nazardan korumak için tüttürülür. Biz de bugün Yozgat esnafının durumunu daha da iyileştirmek için ekonomik darlığı defetmek için üzerlik tüttürdük ve iş yerlerini gezdik” ifadelerine yer verdi. İHA