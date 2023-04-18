Selvi Kuaför sahibi İbrahim Selvi, bayrama kısa bir süre kala herkesin tıraş olmak için berberlere akın ettiğini belirtti.

Yoğunluğun artması nedeniyle randevu sistemiyle gece geç saatlere kadar mesai yaptıklarını ifade eden Selvi, müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Bayram öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da işlerinin yoğunlaştığını aktaran Selvi, "Müşterilerimiz bayram tıraşını yetiştirmek için burada bekliyorlar. Randevu vermemize rağmen yoğunluk nedeniyle bazı müşterilerimiz beklemek zorunda kalıyor. Biz de müşterilerimizi mağdur etmemek için gece geç saatlere kadar mesai yaparak, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Selvi, müşterilerinden tıraşını bayram haftasına yaymalarını isteyerek, hem kendilerinin hem de müşterilerinin rahat etmelerini sağlayabileceklerini belirtti. Ancak yine de müşterilerinin isteklerini karşılamak için geç saatlere kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yozgat’ta bulunan diğer berberler de benzer şekilde yoğun bir mesai harcayarak müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Berberler, bayram boyunca da yoğunluğun devam etmesini beklediklerini ifade etti. Yasin Nazım Kayhan